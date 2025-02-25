Свыше 15 млн тенге обещают казахстанцам за сообщение о коррупции

Коррупция
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Антикоррупционная служба сообщила о запуске нового WhatsApp-чат-бота «Антикор 1424», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Теперь каждый может сообщить о фактах коррупции или получить консультацию по вопросам противодействия коррупции через мессенджер WhatsApp. Для этого достаточно отправить сообщение на номер 8 777 000 1424», - говорится в объявлении.

Как отмечается, за предоставление достоверной информации о коррупционных правонарушениях предусмотрено вознаграждение до 15,7 млн тенге.

«Гарантируем полную конфиденциальность обращения. Все сообщения будут обязательно рассмотрены и, в случае выявления правонарушений, приняты меры согласно действующего законодательства. Если Вы столкнулись с коррупцией, сообщайте по номеру 1424 и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot, WhatsApp-чат-бот: 8 777 000 1424», - обратились к казахстанцам в Антикоре.

Также в Агентстве напомнили, что заведомо ложное сообщение о коррупции влечёт уголовную ответственность.

#коррупция #сообщение #вознаграждение #чат-бот

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