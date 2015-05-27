Свыше 360 кг рыбы изъято из незаконного оборота в ЗКО

В ходе ОПМ полицейскими было выявлено 9 фактов незаконного провоза рыбы и рыбной продукции. Изъято 365 кг рыбы, в том числе 51 кг рыбы осетровых пород, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.
"ОПМ ведутся на территориях обслуживания Линейных отделов внутренних дел на станциях Атырау, Актау и Уральска для выявления незаконной добычи и оборота осетровых и других видов рыб и продукции", – поясняется в распространенной информации.
Также сообщается, что в аэропорту Атырау была задержана 39-летняя жительница Актау, у которой при проверке ручной клади изъята икра черная осетровых пород рыб без соответствующих документов. Вес запрещенного груза составил 1 кг.