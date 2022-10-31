Таксисты невольно становились перевозчиками наркотиков для ОПГ в Казахстане

В Казахстане задержана преступная группа, занимавшаяся сбытом мефедрона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

29 октября сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и следственного управления Департамента полиции на транспорте с привлечением подразделения специального назначения «Беркут» в Астане и Алматы одновременно задержали преступную группу, занимавшуюся длительное время изготовлением и распространением психотропных веществ «Мефедрон». Группа состояла из 4 человек.

При проверке было установлено, что злоумышленники транспортировали психотропные вещества из Алматы в Астану, спрятав их в запасных частях автомобилей, через ничего не подозревающих частных извозчиков.

В Алматы транспортные полицейские также установили лабораторию, скрывавшуюся в гараже, где обнаружены более 26 наименований оборудования для изготовления психотропных веществ, 500 литров химического концентрата для приготовления наркотика, а также более 1 кг готового психотропного зелья.

«В настоящее время по данному факту проводится расследование по статье 297 УК РК. Задержанные дали признательные показания, все они водворены в изолятор временного содержания», – отметил начальник ДП на транспорте Онал Бекиев.