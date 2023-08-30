Технологии на службе у полиции

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Фарид Юмашев

Премьер-министр Алихан Смаилов посетил Министерство внутренних дел, где ознакомился с ходом цифровизации работы полиции и мерами по обеспечению безопасности школ в преддверии нового учебного года.

Как доложил глава ведомства Марат Ахметжанов, широкое использование современных технологий в повседневной полицейской деятельности – одна из главных задач, поставленных Главой государства перед органами внутренних дел.

К примеру, на сегодняшний день МВД внедряет видеонаблюдение по принципу «коврового покрытия» на улицах и в общественных местах казахстанских городов. С помощью камер, выведенных в центры оперативного управления (ЦОУ) полиции, с начала года раскрыто 6 тыс. преступлений, пресечено 2,7 млн нарушений ПДД, а также 312 тыс. других административных правонарушений. В целом благодаря этому уровень преступности по стране в текущем году снизился на 17%.

– Мы уже много раз убеждались в том, что посредством цифровизации можно поднять уровень эффективности работы соответствующих госслужб. МВД не является исключением, здесь по разным направлениям есть хорошие результаты благодаря внедрению цифровых технологий. Мы поддерживаем эту работу. Нужно ее поступательно проводить в регионах и дальше, – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также ознакомился с работой по обеспечению безопасности в школах. В частности, ему был продемонстрирован вывод записей с видеокамер и сигналов с тревожных кнопок, установленных в учебных заведениях, в ЦОУ и дежурных частях полиции. В настоящее время, как сообщила пресс-служба Правительства со ссылкой на источник в МВД РК, данными мерами охвачено 3 654 школы, при этом видеонаблюдение ведется в 7,6  тыс. учебных заведений. Работа по их подключению продолжается.

Вместе с тем сплошным видеонаблюдением охвачены и служебные помещения ОВД. Всего установлено 18 тыс. камер. Они позволяют контролировать как самих полицейских, так и других участников процесса охраны правопорядка. Аналогичная работа ведется в учреждениях УИС. Так, в 52 колониях установлено 22 тыс. видеокамер. Изображения выведены в ситуационный центр КУИС и органы прокуратуры.

Кроме того, глава Правительства оценил возможности новых видеожетонов, закупленных МВД для реализации проекта «Цифровой полицейский». Устройство транслирует видео в режиме online с выводом «картинки» на мониторы руководителей и других проверяющих. Прог­рамма, установленная на видеожетонах, не позволяет полицейскому самостоятельно удалять видеозаписи, отключать устройство или скрывать свое местоположение.

Премьер-министру также рассказали об особенностях работы системы «Қорғау», которая помогает полиции выявлять нарушителей Правил дорожного движения. Анализируя данные с уличных камер, программа передает на планшет ближайшего полицейского сигнал о приближении к нему опасного водителя. Это может быть как злостный нарушитель ПДД, так и автолюбитель, управляющий машиной на большой скорости.

Наряду с этим Алихан Смаилов ознакомился с мерами по усилению ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере, результатами работы по оказанию госуслуг в области миграции и проектом CyberPol по противодействию интернет-мошенничеству. В частности, полиция совместно с операторами связи поставила технический заслон звонкам с подменных номеров, благодаря чему заблокированы уже 36,5 млн звонков от мошенников.

Что касается борьбы с наркобизнесом, то в текущем году правоохранительными и специальными органами изъято свыше 14 тонн наркотиков, в том числе более 71 кг героина и 652 кг «синтетики». Ликвидировано 52 нарколаборатории. Кроме того, конфисковано 85 тонн прекурсоров, в результате чего предотвращено изготовление 20 млн разовых доз «синтетики». Заблокировано 2,5 тыс. наркосайтов.

#полиция #МВД #цифровизация #технологии

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