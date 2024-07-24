Тело утонувшего павлодарца нашли в Иртыше
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Трагедия произошла 20 июля
Мужчина купался в запрещенном для купания месте. Со слов очевидцев был в алкогольном опьянении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Павлодарской области
К поискам подключились спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС. Ежедневно работали спасатели-водолазы, проводилось сканирование дна реки Иртыш с помощью эхолота.
24 июля тело утонувшего обнаружено в 20 километрах от места происшествия, ниже по течению. Работу спасателей затрудняло сильное течение и нулевая видимость под водой.