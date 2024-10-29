Токаев: Бизнесмены Казахстана готовы изучить потенциал горнодобывающей отрасли Монголии

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух провели брифинг для представителей СМИ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президенты Казахстана и Монголии выступили перед представителями СМИ с совместным заявлением по итогам переговоров. Глава нашего государства выразил искреннюю признательность Ухнаагийну Хурэлсуху за приглашение посетить Улан-Батор с государственным визитом и отметил особое значение состоявшихся встреч.

– Монголия – наш важный сосед в регионе. Нас связывают давние дружественные отношения, общность истории, духовных и культурных ценностей. Большое символическое значение для обоих народов имеет то, что наши переговоры совпали с 800-летием Улуса Джучи, занимающего особое место в истории Казахстана. Казахско-монгольские отношения в последние годы развиваются динамично. Сегодня сотрудничество, основанное на крепкой дружбе, переросло в стратегическое партнерство. Мы с г-ном Хурэлсухом подписали совместную Декларацию об установлении стратегического партнерства, направленную на укрепление дружбы между двумя странами и придание нового импульса развитию контактов в различных сферах, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил о том, что достигнуты договоренности об углублении торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества

– В целом, есть все основания считать, что состоявшиеся переговоры прошли очень успешно. Мы договорились об активизации экономических контактов. Казахстан и Монголия входят в число крупнейших стран Азии, поэтому и взаимная торговля должна приобрести соответствующие масштабы. В прошлом году объем товарооборота достиг 150 млн долларов. В обозримом будущем планируется увеличить эту цифру до 500 млн долларов. Для этого необходимо расширить номенклатуру товаров и устранить барьеры, препятствующие экономической интеграции. Правительствам обеих стран поручено принять соответствующие меры. Сегодня мы подписали Дорожную карту по наращиванию торгово-экономического сотрудничества, – отметил глава государства.

По его словам, делегации двух стран обсудили перспективы совместной деятельности в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики, энергетики.

– Казахстан обладает возможностями по производству вакцин против болезней сельскохозяйственных животных. В связи с этим мы договорились в будущем наладить производство вакцин в Монголии. Кроме того, были рассмотрены возможности совместного освоения новых технологий, минеральных ресурсов. Также поднималась тема инвестиций. Я проинформировал о достижениях Казахстана в области электронного правительства, кибербезопасности и исследования космоса. Как известно, наши страны обладают значительными природными ресурсами. Мы будем вместе работать над разведкой и разработкой месторождений железа, фосфатов, бокситов и редких полезных ископаемых. Бизнесмены Казахстана готовы изучить потенциал горнодобывающей отрасли Монголии. В ходе переговоров были затронуты вопросы транспорта и логистики. Одна из важнейших задач – повышение конкурентоспособности международных коридоров. Для этого необходимо улучшить транспортное сообщение между нашими государствами и с третьими странами. Это будет способствовать увеличению объемов грузоперевозок через территорию наших государств. Важно эффективно использовать Транскаспийский маршрут и коридор Север – Юг, – полагает президент.

Как было отмечено далее, на состоявшемся накануне в Улан-Баторе первом заседании Делового совета предприниматели подписали масштабные коммерческие соглашения и ряд других документов.

Правительствам обеих стран предстоит обеспечить благоприятные условия для совместных предприятий. Касым-Жомарт Токаев также призвал эффективно использовать потенциал межрегиональных связей.

– Астана и Улан-Батор являются городами-побратимами. Подобные связи следует устанавливать и между другими регионами. Казахская диаспора в Монголии является золотым мостом нашей крепкой дружбы. Я благодарю руководство и народ Монголии за внимание к нашей диаспоре, – отметил глава государства.

Особое внимание на переговорах было уделено сотрудничеству в сферах науки, образования и культуры. Стороны обсудили новые инициативы, направленные на укрепление молодежных контактов

– Мы рады приветствовать монгольскую молодежь в высших учебных заведениях нашей страны. Также я призываю ученых и творческую интеллигенцию заняться совместным изучением нашей общей истории. Уверен, эти важные шаги будут работать во благо процветания обеих стран, – считает президент Казахстана.

Глава нашего государства также подчеркнул, что Казахстан и Монголия тесно взаимодействуют на международном и региональном уровнях, придерживаясь близких позиций по многим актуальным вопросам.

– Мы продолжим координацию усилий в глобальных и региональных структурах. Особое внимание в ходе переговоров было уделено укреплению сотрудничества в Азии. В условиях напряженной геополитической ситуации считаем важным оказывать взаимную поддержку и проводить консультации в рамках ООН и других международных структур. Мы привержены дальнейшему развитию двусторонних и многосторонних связей. В данном контексте Казахстан поддерживает намерение Монголии заключить Соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Монголии отметил, что монголы и казахи являются братскими народами, которые с древних времен связаны прочными узами истории, культуры и духовного наследия.

– В ходе Вашего государственного визита мы приняли историческое решение о дальнейшем расширении и развитии традиционно дружественных отношений наших двух стран, что позволит поднять сотрудничество между Монголией и Казахстаном на уровень стратегического партнерства. Это знаменательное событие открывает новую эпоху в истории наших отношений. Приятно отметить, что Республика Казахстан стала первой страной – стратегическим партнером Монголии в Центральной Азии. Наши официальные переговоры прошли успешно, в теплой и деловой атмосфере. Мы подытожили наши достижения за последние 30 лет, продуктивно обменялись мнениями об обогащении сотрудничества новым содержанием и расширении его во всех областях в предстоящий период. Мы совместно определили перспективы, приоритеты и дорожные карты нашего взаимодействия, – сказал Ухнаагийн Хурэлсух.

#президент #Акорда #Монголия

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