Токаев дал интервью телеканалу Euronews

Фото: 24.kz

В интервью корреспонденту телеканала Euronews Галине Полонской президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о планах Казахстана по декарбонизации и диверсификации экономики, принимаемых мерах по защите экологии, включая постепенное снижение использования угля в энергобалансе страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

"Мы достаточно серьёзно относимся к декарбонизации нашей экономики, её диверсификации, приданию импульса развитию неуглеродных секторов в Казахстане. Это настоящий вызов, он предполагает, прежде всего, огромных изменений в нашем мировоззрении. Я признаю, что это общий тренд, мирового экономического развития, и Казахстан здесь не будет отставать. Одновременно мы очень привержены защите окружающей среды. Да, Казахстан всё ещё использует уголь, в своём энергобалансе, но я думаю, в ближайшем будущем произойдёт позитивный сдвиг", - поделился в беседе президент.

Расширенное интервью главы государства об экономическом потенциале Казахстана и развитии экономических связей стран региона Euronews планирует показать в эфире на этой неделе, добавил телеканал.