Токаев дал поручения по дальнейшей борьбе с коррупцией

Президент,Коррупция
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали

Фото: пресс-служба президента РК

Президент заслушал доклад о принимаемых Агентством мерах по противодействию коррупции в стране. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах и ключевых задачах Антикоррупционной службы на текущий год, в том числе по реализации принципа «Закон и Порядок», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как сообщил Асхат Жумагали, в прошедшем году зарегистрировано 1 641 коррупционное преступление, установлено 68 фактов системной коррупции, выявлена преступная деятельность 2 ОПГ, в отношении 2 групп вынесены приговоры. В совершении коррупции изобличено 1 493 лица, в том числе 229 руководителей различного уровня. Осуждено 914 лиц.

В рамках своей деятельности Агентством с 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству на сумму 1,12 трлн тенге, в том числе 486,5 млрд – в прошлом году.

Главе государства было доложено, что в ходе мониторинга государственных закупок и целевого расходования средств Агентством предотвращено нерациональное использование на сумму 87,7 млрд тенге. Продолжена работа по сопровождению строительства важных инфраструктурных и социальных проектов. Под мониторингом Агентства находится 182 объекта, 81 из которых завершен.

Руководитель Антикоррупционной службы рассказал президенту об исполнении отдельных поручений. Так, в рамках работы по искоренению коррупции в дорожной отрасли проведен анализ, уполномоченным органам внесен ряд рекомендаций. Одновременно специально созданными рабочими группами продолжается мониторинг строительства и ремонта дорог в регионах. Из сопровождаемых 258 проектов принято в эксплуатацию 119 участков протяженностью 1,8 тыс. км, устранено 95% выявленных дефектов.

Реализуется пилотный проект «окрашивания денег» на платформе «Цифровой тенге». Данный инструмент применяется по отдельным направлениям сельского хозяйства и дорожной сферы, после чего планируется масштабировать его с цифровым охватом всех этапов движения бюджетных средств.

Также завершен внешний анализ коррупционных рисков в сферах медицины, спорта и социальной поддержки.

Касым-Жомарту Токаеву представлена информация о том, что по результатам анализа в сфере здравоохранения снижены наценки на лекарства, что окажет положительный эффект в решении социальных проблем и потребностей граждан. По всей стране запущен проект по выдаче бесплатных лекарств пациентам через QR-код, что снижает риски выписки фиктивных рецептов и хищения лекарств, а также экономит бюджетные средства.

Президент был проинформирован о результатах международного сотрудничества, в том числе о подписании меморандумов с антикоррупционными ведомствами Азербайджана, России, Гонконга, Иордании и Катара.

Продолжается работа по реализации рекомендаций ОЭСР, ГРЕКО, в рамках которой в Мажилис внесено 2 законопроекта по имплементации передового международного опыта.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшей борьбе с коррупцией в стране.

 

#Токаев #коррупция #поручения #Асхат Жумагали #Антикор

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