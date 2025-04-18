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– Сегодня я специально прибыл с рабочей поездкой в Актау, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией области и обсудить актуальные проблемы. Отмечу, что Мангистау имеет особое значение для нашей страны. Это регион стратегического значения и западные ворота Казахстана. Я всегда уделяю самое пристальное внимание благополучию его жителей. Сегодня мы подробно обсудим вопросы социально-экономического развития региона. Также будут заслушаны отчеты Правительства и акима области, – сказал Глава государства.

По его словам, объем валового регионального продукта за 2 года вырос в 1,3 раза. За 9 месяцев прошлого года объем составил 3,7 трлн тенге. В целом, это неплохой показатель. Экономический индикатор за первый квартал текущего года составил 104,8%. За последние два года в экономику области привлечено более 2 трлн тенге инвестиций.

– Регион растет с каждым днем, и численность населения превысила 800 тысяч. Во время недавней рабочей поездки в Шымкент я обратил внимание на то, что миграция не должна быть бесконтрольной. Согласно прогнозу, в среднесрочном периоде эта цифра достигнет 1 миллиона, а возможно и превысит. Это дополнительная нагрузка на экономику и социальную инфраструктуру. Нельзя забывать этот фактор и поддаваться популизму.



Ранее мною были даны поручения по водообеспечению жителей региона, улучшению качества образования и медицинского обслуживания, продовольственной безопасности, развития транспортно-логистического потенциала, а также туризма. Сделано немало, достигнуты определенные результаты. Однако имеются и системные недостатки. Это нужно признать, – говорит Президент.

Он отметил, что Правительство и акимат должны приложить все усилия для устранения существующих проблем. Аким Нурдаулет Килыбай активно приступил к работе, четко видит стоящие перед ним задачи и пути их решения.

– Жду результатов в ближайшее время. Актуальные вопросы, озвученные им, должны быть тщательно рассмотрены Правительством. Главной задачей является улучшение качества жизни населения области, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил Правительству и фонду «Самрук-Казына» принять конкретные меры по снижению дефицита воды в регионе.

– Первое. С учетом высоких темпов естественного и миграционного прироста обеспечение населения питьевой водой является одной из главных проблем области. По этому поводу я уже высказывался. Актуальность проблемы питьевой воды с каждым днем возрастает.



Вместе с тем, из-за нехватки мощностей МАЭК по опреснению воды остро ощущается дефицит питьевой воды, особенно в летний период. В трех городах и 59 сельских населенных пунктах, несмотря на наличие централизованного водоснабжения, вода подается по графику. Суточный дефицит составляет 23 тысяч кубометров, – говорит Глава государства.

Ведется строительство 6 опреснительных заводов и установок. Запуск проекта Кендерли позволит обеспечить питьевой водой жителей Жанаозена, сельских округов Тенге, Кызылсай, Рахат и Кендерли, а также создать дополнительные рабочие места. Важно завершить все работы в установленные сроки – в мае.



В результате проведенной в 2023 году реконструкции пропускная способность магистрального водовода Астрахань – Мангышлак увеличилась с 110 до 170 тысяч кубометров в сутки. Однако он не может в полной мере удовлетворить потребности западного региона. К тому же, подаваемая по нему вода требует глубокой очистки, что повышает себестоимость питьевой воды.

– Правительству необходимо совместно с фондом «Самрук-Казына» принять решение по снижению дефицита питьевой воды в регионе, – отметил он.

Президент также указал на высокую степень износа водопроводных и канализационных сетей в регионе.

– Эксперты отмечают, что в качестве альтернативного источника водоснабжения региона питьевой водой возможно использование месторождения подземных вод Кокжиде в Актюбинской области. Следует всесторонне проработать проект и оценить его экономическую целесообразность. Эксперты также предлагают строительство водовода от месторождений Кокжиде, Айшуакское и Северо-Айшуакское до населенных пунктов Мангистауской и Атырауской областей. Протяженность водовода составит порядка 1400 километров с пропускной способностью 170 тысяч кубометров в сутки. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой 1,2 миллиона человек с возможностью дальнейшего увеличения подачи воды. В областном центре очень высокий уровень износа водопроводных сетей – 77%, в результате потери воды достигают 16%. В целом, плохое состояние водоснабжения и канализационной сети – серьезная проблема всего региона, – говорит Президент.

Он обратил внимание на то, что износ водопроводных труб в Актау составляет 77%, в Жанаозене – 59%. Износ канализационной сети в Актау достиг 76%, в Жанаозене – 72%. Требуются конкретные решения.