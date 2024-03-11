Токаев и Алиев выступили с совместным заявлением для прессы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В своем выступлении президент Казахстана назвал Азербайджан стратегическим партнером нашей страны, а также отметил важность своего визита в Баку.

– Данный государственный визит является чрезвычайно важным с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества между нашими государствами. Меня сопровождает очень большая делегация. Это говорит о том, что мы тщательно готовились ко всем аспектам этого государственного визита в братский Азербайджан. Действительно, визит завершился полным успехом. Сегодня мы присутствовали при подписании соответствующих документов, соглашений. Но самое главное то, что, как мы договорились, усилия правительств и других профильных ведомств будут направлены на полную реализацию всех договоренностей, которые были достигнуты в ходе встречи на высшем уровне, – заявил лидер Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что взаимодействие Казахстана и Азербайджана служит примером межгосударственных отношений, основанных на узах дружбы, доверии, уважении и учете интересов друг друга. По его словам, все контакты на высшем уровне очень полезны для укрепления стратегического партнерства и союзничества между странами. Он отметил значимость обсужденных вопросов в ходе первого заседания Межгоссовета.

– Мы сегодня говорили о том, что помимо ресурсов сейчас во всем мире обостряется борьба за доступ именно к транспортно-логистическим возможностям. Это стратегическая сфера. Отрадно, что и Казахстан, и Азербайджан здесь тесно взаимодействуют как естественные партнеры. И сегодняшняя церемония открытия железнодорожного маршрута от порта Сиань по территории Казахстана в Азербайджан о многом говорит. Это действительно очень важное мероприятие. Мы говорили о том, чтобы прилагать совместные усилия в области цифровизации, создания искусственного интеллекта, строительства оптико-волоконной связи по дну Каспия. Это уникальные проекты, – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах культурно-гуманитарного сотрудничества. Он выразил признательность азербайджанской стороне за проведение на высоком уровне Дней культуры Казахстана.

– Мы с нетерпением ждем мастеров азербайджанской культуры у нас в стране. Успех этого мероприятия не вызывает никакого сомнения, потому что интерес к азербайджанской культуре сохраняется постоянно. Надо прямо сказать, что народ Казахстана соскучился по вашей культуре и будет с нетерпением и с большими ожиданиями принимать мастеров азербайджанской культуры, – сообщил глава государства.

Президент Казахстана заявил, что в ходе переговоров была подчеркнута важность укрепления сотрудничества в рамках многосторонних структур.

– Хотел бы также особо отметить наше взаимодействие в очень важных международных организациях. Это ООН, ОТГ, ОБСЕ, СВМДА, СПЕКА, СНГ. Думаю, что это очень большой спектр взаимодействия, и данное международное сотрудничество будет иметь продолжение. Это тоже очень важно, если мы говорим о стратегическом партнерстве, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил лидера Казахстана за визит и высказал удовлетворение итогами переговоров.

– Транскаспийский транспортный коридор – это уже реальность, которая сама по себе будет во многом определять уровень регионального сотрудничества, потому что невозможно без хороших отношений с соседями стать транзитной страной. В данном случае и Казахстан, и Азербайджан демонстрируют приверженность региональному сотрудничеству, укреплению своих отношений с соседями. Нас разделяет только Каспий. Но сегодня это не является преградой. Наоборот, Каспий является мостом не только между нашими странами, но и между многими странами, потому что Транскаспийский транспортный маршрут сегодня раскрывает полностью свой потенциал. Были выслушаны подробные доклады членов Правительства по многим направлениям. И результаты взаимодействия и совместной деятельности, а самое главное будущие наши планы на самом деле впечатляют, – подчеркнул Ильхам Алиев.

По итогам переговоров президентов Казахстана и Азербайджана был подписан ряд документов.