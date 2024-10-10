Токаев и Бердымухамедов открыли памятник Абаю в Ашхабаде

Международное сотрудничество , Президент , Культура
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В своем выступлении глава государства назвал открытие памятника ярким проявлением особого уважения туркменских братьев к казахскому народу

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Казахстана и председатель Халк Маслахаты Туркменистана приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника Абаю Кунанбайулы в Ашхабаде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Прежде всего, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову и туркменскому народу за награждение его юбилейной медалью «К 300-летию Махтумкули Фраги». По его словам, это служит знаком взаимопонимания и дружбы между двумя народами.

«Абай – выдающаяся личность мирового масштаба. Его произведения стали бесценным наследием всего человечества. Во многих городах планеты в честь Абая установлены памятники. Великий писатель посвятил всю свою жизнь просвещению народа. «Стремись знать как можно больше», – писал Абай, побуждая людей идти по пути просвещения и образования. В своих бесценных произведениях он воспевал вечные ценности, писал о значимости патриотизма, трудолюбия и любви к знаниям, призывал к гуманизму, доброте и благоразумию. Открытие памятника Абаю в Ашхабаде – исключительно важная инициатива, направленная на дальнейшее укрепление братских отношений между нашими странами», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что в этом году в Астане был установлен памятник великому туркменскому мыслителю Махтумкули Фраги, к которому в нашей стране относятся с особой теплотой, а его творчество является общим для всех тюркских народов.

«Произведения Абая и Махтумкули – это ценное достояние всего тюркского мира. Наш общий долг – сохранить его и передать последующим поколениям. Примеров преемственности в поэзии двух великих поэтов очень много. Наши народы связывают единые корни, общая история, схожие язык и культура. На этой незыблемой основе мы построили прочные и гармоничные отношения, которые сейчас поступательно развиваются в духе стратегического партнерства. Подтверждением этому служит мой сегодняшний официальный визит в Туркменистан. Уверен, памятник великому Абаю станет символом казахско-туркменской дружбы», – заявил глава государства.

Председатель Халк Маслахаты отметил важность сохранения наследия выдающихся личностей, мыслителей и поэтов, оставивших яркий след в истории и культуре братских народов, для будущих поколений.

«Сегодня мы в красивейшем парке нашей столицы Ашхабада торжественно открываем памятник выдающему поэту и мыслителю казахского народа Абаю Кунанбайулы. Поздравляю всех с этим знаменательным событием! Наши народы внесли большой вклад во всемирную сокровищницу культурных и духовных ценностей. Поэтому важнейшими задачами являются глубокое изучение этого бесценного наследия, его активная популяризация и развитие международного сотрудничества в данной сфере», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

В мероприятии приняли участие представители творческой интеллигенции Туркменистана и члены официальной делегации Казахстана.

Церемония сопровождалась выступлением танцевальной группы «Калкыныш», которая представила композицию «Туркменско-казахская дружба».

#Токаев #памятник #Абай #Бердымухамедов #Ашхабад #окрытие

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