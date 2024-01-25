Токаев: Казахстану нужна общестрановая программа по питьевой воде

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Президент ознакомился с ходом строительства двух резервуаров с чистой питьевой водой «Балхаш» по 3000 м3, а также насосной станции.

Как сообщили Касым-Жомарту Токаеву, вода, поступающая с водозаборов «Каптаж», «Бастау» и фильтровальной станции «Медеу», будет накапливаться и обеззараживаться в этих резервуарах. Далее питьевая вода за счет установленных насосов будет распределяться по магистральным сетям микрорайонов Каменское плато, Кольсай, Юбилейный и Музтау.

Во время посещения объекта Глава государства заслушал доклад о текущем состоянии и планах развития сети водоснабжения Алматы. В рамках исполнения поручения президента акиматом в 2023 году проведены работы по строительству новых 117 км и модернизации 46 км сетей водоснабжения. Это позволило обеспечить доступ 99,3% населения Алматы к централизованному водоснабжению.

В 2024 году планируется строительство 142 км и модернизация 48 км сетей водоснабжения. Это позволит до конца года обеспечить доступ к центральному водоснабжению 99,6% жителей и снизить уровень изношенности сетей до 53,8%.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о планах по введению резервной схемы водоснабжения 50 тысяч жителей Медеуского района. Для обеспечения стабильным и качественным водоснабжением жителей Алатауского, Бостандыкского и Наурызбайского районов ведется строительство двух и проектирование еще двух водозаборов.

Как отметили в акимате Алматы, в этом году планируется завершение строительства водозабора Каргалы, который обеспечит 50 тысяч жителей Наурызбайского района. В следующем году планируется завершить строительство водозабора Аксай, что решит проблемы с водой 100 тысяч жителей Наурызбайского района, а также 15 тысячи жителей Карасайского района Алматинской области.

Президент отметил, что обеспечение водоснабжением города Алматы – это приоритетная задача, имеющая общегосударственное значение. Он указал на недопустимость повторения инцидента, произошедшего в прошлом году в Медеуском районе города.