Токаев: Маслихаты – очень важная ветвь государственной власти

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Президент Касым-Жомарт Токаев начал свое выступление на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

«Поздравляю вас с открытием ІІ республиканского форума депутатов всех уровней! Безусловно, сегодняшнее мероприятие имеет особое значение. Будучи депутатами, вы открыто говорите о насущных проблемах общества, отражаете позицию граждан и напрямую доводите ее до исполнительной власти. По сути, депутаты – это голос народа. Только что в выступлениях были подняты крайне важные проблемы. Так, известный эксперт Асет Махамбетов рассказал о важности атомной энергетики. Дельные предложения по развитию моногородов высказал Сырымбек Сарсембаев. Считаю, что внимания также заслуживает инициатива Рината Заитова, касающаяся поддержки национального искусства. Актуальные предложения также высказали депутаты Юлия Кучинская и Евгений Буслаев», - отметил президент.

Он подчеркнул, что маслихаты – очень важная ветвь государственной власти. На постоянном контроле депутатов должны быть все чаяния и нужды жителей регионов.

«Ваш долг – защита интересов избирателей, оказавших вам доверие. Маслихаты играют особую роль в жизни страны. На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано свыше 3 300 депутатов маслихатов, около 70% из которых присутствуют в этом зале», - сказал глава государства.

#депутаты #Токаев #маслихаты

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