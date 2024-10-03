Токаев: Маслихаты – очень важная ветвь государственной власти

Фото: пресс-служба президента РК

«Поздравляю вас с открытием ІІ республиканского форума депутатов всех уровней! Безусловно, сегодняшнее мероприятие имеет особое значение. Будучи депутатами, вы открыто говорите о насущных проблемах общества, отражаете позицию граждан и напрямую доводите ее до исполнительной власти. По сути, депутаты – это голос народа. Только что в выступлениях были подняты крайне важные проблемы. Так, известный эксперт Асет Махамбетов рассказал о важности атомной энергетики. Дельные предложения по развитию моногородов высказал Сырымбек Сарсембаев. Считаю, что внимания также заслуживает инициатива Рината Заитова, касающаяся поддержки национального искусства. Актуальные предложения также высказали депутаты Юлия Кучинская и Евгений Буслаев», - отметил президент.

Он подчеркнул, что маслихаты – очень важная ветвь государственной власти. На постоянном контроле депутатов должны быть все чаяния и нужды жителей регионов.