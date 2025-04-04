Токаев: Мы должны найти правильный баланс между экономикой и климатической повесткой

Президент,Экология
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Глава государства принял участие в Международной конференции «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что Центральная Азия – это регион, который сильно подвержен изменениям климата на планете. По его словам, температура здесь растет в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Регион страдает от экстремальных погодных явлений – тают ледники, идет опустынивание, растет дефицит воды.

– Такая ситуация подтверждает необходимость скоординированных действий всех государств региона. Принимаемые нами климатические решения должны четко коррелироваться с национальными стратегиями и обеспечивать качественную синергию для полноценного развития региона. Мы должны найти правильный баланс между ростом наших экономик и климатической повесткой. В этой связи хотел бы проинформировать вас о том, что мной поставлена задача произвести посадку новых деревьев по всей территории Казахстана. Кроме того, осуществляется специальная программа защиты и сохранения лесов, проводится кампания «Таза Қазақстан», имеющая своей целью привитие экологического сознания, прежде всего, для подрастающего поколения. Вместе с Узбекистаном мы работаем по озеленению на дне Аральского моря, – сказал Глава государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, климатическая повестка Казахстана вбирает в себя приоритеты регионального сотрудничества, прагматичные амбиции и международное взаимодействие. По его словам, наша страна вносит вклад в глобальные усилия по поддержке уязвимых стран и рассматривает «зеленый» переход как стратегический приоритет.

– Возобновляемая энергия занимает центральное место в нашей стратегии. Мы реализуем один из крупнейших в мире проектов по производству «зеленого» водорода. В партнерстве с ведущими мировыми корпорациями мы запустили проекты по производству ветряной и солнечной энергии. Казахстан производит порядка 40 % мирового урана. Это важный вклад, учитывая, что почти 10 % мировой электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях. Казахстан сейчас планирует построить первую атомную электростанцию для сокращения выбросов и повышения своей энергетической безопасности, – сообщил Глава государства.

Президент рассказал, что обширные степи Казахстана открывают огромные возможности для углеродного земледелия и восстановления экосистем. Он отметил, что редкоземельные элементы создают основу для развития чистых технологий. При этом Казахстан располагает значительными запасами многих критических сырьевых материалов, а также обладает полным перерабатывающим циклом.

– Вода – это растущая проблема для нашего региона, как минимум, по двум причинам. За последние двадцать лет доступность воды на душу населения снизилась на 30 %. При этом 70 % региональных водных ресурсов являются трансграничными. Именно поэтому нам необходима поддержка международного сообщества в развитии водосберегающих технологий, умного полива и гидрологического мониторинга. Мы продвигаем давнюю идею создания Центрально-азиатского водно-энергетического партнерства, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В выступлении были затронуты вопросы биоразнообразия и сохранения уникальных и исчезающих видов, обитающих в Центральной Азии. Глава государства сообщил о своем решении создать в Казахстане Международный фонд биоразнообразия при Президенте.

– Убежден, что глобальные усилия по «зеленому» переходу дают всем нам уникальный шанс на лучший, чистый, безопасный и процветающий мир. Но для этого мы должны обеспечить как государственное, так и частное финансирование климатических целей в реальных масштабах. Это позволит снизить риски необходимости работы по смягчению последствий, инвестировать в «зеленую» энергетику и построить прибыльную устойчивую экономику. В противном случае переход к углеродной нейтральности будет поставлен под угрозу. Чтобы предотвратить это, мы должны удвоить наши усилия, умножить и расширить наше партнерство. Ни одна страна не сможет пройти столь долгий и сложный путь в одиночку, – подытожил свое выступление Президент Казахстана.

В ходе конференции также выступили Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Европейского совета Антониу Кошта, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Заместитель Генерального секретаря, Исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам Анаклаудия Россбах, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН Татьяна Молчан и Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

#Токаев #выступление #экология #климат #конференция

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