Токаев наградил гендиректора ВТО орденом «Достық»

Международное сотрудничество, Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев встретился в Алматы с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

Приветствуя Нгози Оконджо-Ивеалу, глава государства отметил, что Казахстан придает большое значение расширению сотрудничества со Всемирной торговой организацией.

«Мы уверены, что под Вашим руководством международная многосторонняя торговая система претерпит глубокую трансформацию, направленную на устранение существующих торговых барьеров и создание равных условий. Ваш визит в Алматы чрезвычайно важен. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить Вам признательность за тесное сотрудничество. Для Казахстана было большой ответственностью и честью председательствовать на 12-й Министерской конференции, в ходе которой члены ВТО смогли принять важные решения о реформировании организации», – сказал президент.

Как он отметил, несмотря на растущий глобальный протекционизм и торговые ограничения, Казахстан стремится укрепить свои позиции в качестве страны с открытой экономикой. На сегодня страна ведет торговлю со 180 странами. За последние 3 года объем внешней торговли РК увеличился на 53%, достигнув 160 миллиардов долларов.

Президент сообщил, что недавно подписал указ о мерах по либерализации экономики, направленный на усиление честной конкуренции, защиту свободы предпринимательства и сокращение участия государства в экономике.

В свою очередь Нгози Оконджо-Ивеала высоко оценила вклад, который Казахстан в качестве председателя 12-ой Министерской конференции ВТО внес в принятие ключевых решений в области международной торговли.

В ходе встречи глава государства подчеркнул, что проходящий в эти дни в Алматы Форум по торговой политике Центральной Азии имеет важное значение для продвижения регионального экономического сотрудничества, а также интеграции стран региона в многостороннюю торговую систему.

В завершение Токаев наградил Нгози Оконджо-Ивеалу орденом «Достық» II cтепени в знак признания ее заслуг в деле укрепления системы многосторонней торговли и глобальной роли Всемирной торговой организации.

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