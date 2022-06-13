Токаев назначил послов Казахстана в Германии и Ливане

Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов о кадровых перестановках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Так, указом Главы государства Онжанов Нурлан Баймолдаулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия, он освобожден от должности начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан.

Карипов Даурен Айтбаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия.

Жумалы Расул Берекетулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Ливанской Республике.