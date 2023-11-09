Токаев назвал актуальной проблему надвигающегося дефицита водных ресурсов в Казахстане

Президент
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Ситуация усугубляется высоким уровнем водоемкости ключевых отраслей отечественной экономики, особенно сельского хозяйства, пояснил президент

Фото: akorda.kz

– Мы приступаем к модернизации водного сектора. Планируется построить 20 новых и реконструировать не менее 15 действующих водохранилищ, модернизировать и оцифровать более 3500 километров каналов. Это позволит к 2027 году обеспечить дополнительно около двух кубических километров воды. В Казахстане разрабатывается новый Водный кодекс, направленный на снижение дефицита водных ресурсов. Совместно с Россией реализуется Единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек Урал, Иртыш. Хотел бы отметить, что такую сложную проблему не решить усилиями лишь одной страны. К данному вопросу необходимо подходить сообща, с учетом разумного баланса интересов. Пользуясь случаем, выражаю надежду, что наши отношения стратегического партнерства с Россией станут гарантией сбалансированного подхода к совместному рациональному использованию водных ресурсов в интересах народов обеих стран, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение своего выступления президент Казахстана подчеркнул важность координации усилий по обеспечению продовольственной безопасности двух стран в условиях беспрецедентных глобальных вызовов.

Глава государства поблагодарил президента Владимира Путина, российских и казахстанских участников мероприятия за плодотворную совместную работу.

Напомним, 1 сентября в своем послании Касым-Жомарт Токаев предупреждал, что Казахстан может столкнуться с дефицитом воды к 2040 году.

 

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