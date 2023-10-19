Токаев обратился к участникам XI Гражданского форума

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства поздравил участников с открытием XI Гражданского форума.

"За двадцать лет эта диалоговая площадка показала свою востребованность и эффективность. Созидательные инициативы и конструктивные предложения, выдвигаемые на форуме, вносят большой вклад в развитие гражданского общества и укрепление общенационального диалога. Неправительственные и благотворительные организации, гражданские активисты и волонтеры проявляют искреннее неравнодушие к судьбе Родины, активно участвуя в решении актуальных проблем общества. Они показывают пример солидарности и деятельного патриотизма, всецело содействуют сохранению единства и согласия в стране. В условиях проводимых нами масштабных преобразований особое значение обретает формирование новой общественной этики, основанной на идеях справедливости и гуманизма, взаимном доверии и ответственности, законе и порядке, культе знаний и труда", – сказал Токаев.

Президент выразил уверенность, что плодотворное партнерство государства и неправительственного сектора станет важным фактором всестороннего прогресса нашей страны, мощной движущей силой построения Справедливого Казахстана.