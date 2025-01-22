Президент обсудил с Гурбангулы Бердымухамедовым стратегическое партнерство с Туркменистаном

Состоялся телефонный разговор главы государства с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства двух стран.

Президент поздравил Национального лидера туркменского народа с началом Международного года мира и доверия, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.

Отметив исключительное значение миротворческих инициатив Ашхабада в условиях глобальных вызовов, глава нашего государства выразил готовность Казахстана и далее оказывать всемерную поддержку в их успешной реализации.

Гурбангулы Бердымухамедов проинформировал о ключевых приоритетах Концепции деятельности Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, направленной на обеспечение сотрудничества и развития на региональном и международном уровнях.

Подчеркнув текущий высокий уровень казахско-туркменских отношений, собеседники обстоятельно рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне в энергетической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельное внимание было уделено вопросам регионального взаимодействия и предстоящим мероприятиям в пятистороннем формате.