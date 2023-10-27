Касым-Жомарт Токаев осмотрел соцобъекты в Уштобе

Президент, Поездки
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В ходе рабочей поездки в область Жетысу Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой Гуманитарного колледжа города Уштобе с общежитием на 30 мест, который был введен в эксплуатацию в этом году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Новое учебное заведение ведет подготовку по специальностям «Дошкольное воспитание и обучение», «Педагогика и методика начального образования».

В колледже функционируют 17 современных аудиторий, конференц- и спортивные залы, медицинский кабинет, столовая и буфет. Образовательное учреждение оборудовано в соответствии с требованиями инклюзивной среды, для людей с особыми потребностями здесь установлены пандус и лифт.

Затем глава государства посетил среднюю школу в Уштобе.

Школа была построена в 1963 году, а в 1996 году ей было присвоено имя писателя Кемеля Токаева.

Президенту показали кабинет-музей Кемеля Токаева, где выставлены произведения писателя и его личные предметы.

Касым-Жомарт Токаев также ознакомился с врачебной амбулаторией, введенной в эксплуатацию в этом году. Учреждение может принимать 50 человек в одну смену. Для пациентов работают кабинеты стационара, физиотерапии, процедурный, прививочный, гинекологии и другие, оказывающие медицинскую помощь.

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