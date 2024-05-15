Токаев осудил покушение на премьер-министра Словакии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с покушением на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо Президент Касым-Жомарт Токаев заявил «о своем решительном осуждении и неприятии этого подлого террористического акта, которому не может быть оправдания».



Казахстан и Словакию связывают давние узы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Заметную роль в этом благородном деле сыграл премьер-министр Роберт Фицо. Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал Роберту Фицо скорейшего выздоровления.

Как известно из СМИ, неизвестный стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он тяжело ранен. Стрелок задержан. О причинах инцидента не сообщается.