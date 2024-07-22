Токаев переговорил по телефону с избранным президентом Ирана

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства поздравил вновь избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана с победой на выборах и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту.

В ходе беседы стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-иранских отношений. Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.