Токаев переговорил по телефону с президентом Кыргызстана

Глава государства провел телефонный разговор с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил президента Садыра Жапарова с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского кыргызского народа.

Глава государства подчеркнул, что высоко оценивает огромный личный вклад президента Кыргызстана в укрепление казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Собеседники отметили традиционно высокую динамику развития двустороннего сотрудничества, обсудили ход реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне, в том числе в рамках официального визита Садыра Жапарова в Казахстан 18-19 апреля 2024 года.

Отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарного измерения, которое неизменно развивается в духе дружбы и добрососедства.