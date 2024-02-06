Токаев переназначил еще четырех министров

Указом главы государства Багдат Мусин вновь назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Айдарбек Сапаров назначен министром сельского хозяйства, а Гани Бейсембаев - министром просвещения. Ерлан Нысанбаев вновь возглавит министерство экологии и природных ресурсов.

Напомним, что на своих местах остались министры обороны, внутренних дел, иностранных дел, юстиции, энергетики. А также вице-премьеры Роман Скляр, Тамара Дуйсенова, Серик Жумангарин, Галымжан Койшыбаев.

Новыми министрами стали - по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, здравоохранения - Акмарал Альназарова, финансов - Мади Такиев.