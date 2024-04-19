Токаев поблагодарил Жапарова и народ Кыргызстана за гуманитарную помощь

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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Главы Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели в Акорде переговоры в узком составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

Лидер Казахстана подчеркнул, что визит лидера Кыргызстана имеет особое значение для сторон.

– Сегодня мы подписываем исторический документ – Договор об углублении и расширении союзнических отношений, который придаст новый импульс развитию казахско-кыргызских связей. Народная мудрость гласит: «Қырғыз бен қазақтай бір-біріне жақын халық жоқ», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил благодарность Садыру Жапарову и народу Кыргызстана за оказанную братскую гуманитарную помощь в связи с масштабными паводками в ряде регионов Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев указал на динамичное развитие двусторонних контактов. Особый импульс которым, по его мнению, придают активный политический диалог, тесные межправительственные и межпарламентские связи.

– Наше двустороннее торгово-экономическое сотрудничество крепнет с каждым годом. В прошлом году взаимный товарооборот достиг 1,5 млрд долларов и вырос на 26 %. Мы нацелены увеличить этот показатель до 2 млрд долларов. В этом направлении также реализуется ряд перспективных проектов. В целом, договоренности в торгово-экономической сфере выполняются, – отметил он.

В ходе переговоров отдельное внимание было уделено расширению культурно-гуманитарных связей.

– Проведение взаимных Дней культуры уже стало доброй традицией. Мы обмениваемся опытом в сфере образования, активизировались контакты между молодежью. Сегодня мы с Вами откроем памятник знаменитому Манасу в Астане. Это подтверждает высокий уровень казахско-кыргызских отношений, мы заинтересованы вывести их на новый уровень, – заявил лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что высоко оценивает личный вклад Садыра Жапарова в укрепление традиционной дружбы и добрососедства.

В свою очередь президент Кыргызстана поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство.

– Казахстан – наш близкий сосед, братская страна и один из основных торговых партнеров. Казахстан – приоритет в нашей внешней политике. Между нашими странами нет никаких политических и региональных разногласий. С первых дней моего президентства Вы постоянно поддерживаете меня в международных структурах и вопросах, касающихся расширения кыргызско-казахских отношений. Мы готовы оказать братскому казахскому народу посильную помощь в ликвидации последствий паводков. Наши страны связывают узы многовековой дружбы, братства, добрососедства, общая культура, духовность и религия. Уверен, наше взаимное сотрудничество, стратегическое партнерство будут и дальше укрепляться, – сказал Садыр Жапаров.

Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия в политической, транспортно-транзитной, энергетической сферах. А также рассмотрели региональную и международную повестку дня.

#переговоры #Токаев #Акорда #Жапаров

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