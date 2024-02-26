Токаев подарил автобус Центру настольного тенниса

Программу рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Восточно-Казахстанскую область продолжило посещение Центра настольного тенниса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Как сообщили главе государства, центр был создан на базе областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по настольному теннису. Здесь проводятся крупные соревнования, спортивно-массовые мероприятия и учебно-тренировочные сборы, а также профессиональные занятия спортсменов инваклуба, шоудаун и воспитанников детского дома «Үміт».

Здание оснащено профессиональными теннисными столами, силовыми тренажерами и спортивным инвентарем. В центре имеется врачебно-физкультурный диспансер, в котором установлено новейшее физиотерапевтическое и реабилитационное оборудование для восстановления спортсменов после соревнований и травм.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о достижениях региона в данном виде спорта. В прошлом году команда области победила на открытом чемпионате Казахстана.

Президенту также рассказали о возможности создания Академии настольного тенниса с целью обмена опытом и повышения спортивного мастерства.

Глава государства осмотрел спортивные арены и побеседовал с воспитанниками детского дома «Үміт». Он поручил акиму области держать на особом контроле состояние воспитательного учреждения и обеспечить воспитанников жильем.

– Рад вас видеть. Что касается данного центра, то он, действительно, удался. Все систематизировано. В целом, игра в настольный теннис полезна с точки развития координации и спортивных качеств, – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев подарил центру автобус и пожелал юным спортсменам успехов.