Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: akorda.kz

Главой государства также подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения».

Тексты законов публикуются в печати.

Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» направлены на совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере.

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» содержит положения, направленные на создание комфортной среды для предпринимателей и привлечение инвестиций.

В частности, вводится категоризация участников специальных экономических зон в зависимости от стоимости реализуемого ими проекта. Чем выше стоимость проекта – тем дольше срок предоставления льгот от государства, которое получает предприятие. Такой подход нацелен на пополнение республиканского и местного бюджетов за счет уплаты налоговых отчислений участниками СЭЗ, а также будет стимулировать привлечение высокотехнологичных, капиталоемких и инновационных производств.

Кроме того, законом со следующего года граждане освобождаются от уплаты госпошлин при обращении в Конституционный суд.