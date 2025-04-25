Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Законом внесены поправки в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», законы «О рекламе», «Об игорном бизнесе», «Об обязательном социальном медицинском страховании».

Первый блок поправок направлен на решение отдельных вопросов в сфере здравоохранения.

Специализированная медпомощь в амбулаторных условиях при скрининговых исследованиях на раннее выявление онкологических заболеваний включена в гарантированный государством бесплатный объем медицинской помощи с исключением таких исследований из системы обязательного социального медицинского страхования.

Ряд поправок решает вопросы обеспечения слуховыми аппаратами пациентов, не имеющих инвалидность. Вторым блоком поправок установлен запрет рекламы букмекерских контор и тотализаторов путем ее передачи на абонентские устройства сотовой связи, а также на онлайн-платформах.

Сужен круг средств массовой информации, которым разрешается реклама букмекерских контор и тотализаторов, которые теперь должны иметь исключительно спортивную направленность.

Установлен запрет на участие в азартных играх и (или) пари лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы или осужденных условно.

Текст Закона публикуется в печати.