Токаев поручил акиму Актюбинской области построить новое здание для театра

Президент, Поручения, Поездки
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как заметил президент, здание Актюбинского областного театра драмы им. Т. Ахтанова уже износилось

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Актобе, возложил цветы к памятнику Тахауи Ахтанову и Куандыку Шангитбаеву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Программу визита продолжило его знакомство с работой Актюбинского областного театра драмы им. Т. Ахтанова.

Глава государства отметил, что сегодня растет интерес к искусству, и поручил акиму области построить новое здание для театра в связи с его износом.

В беседе с представителями общественности региона Касым-Жомарт Токаев указал на важность обеспечения верховенства закона и воспитания молодежи.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность обеспечения верховенства закона и воспитания молодежи.

"Я всегда говорю о верховенстве закона. Это очень важно, иначе мы не сможем построить успешное государство. На встречах с молодежью я всегда призываю их быть трудолюбивыми и добропорядочными. В целом, мы должны уделять пристальное внимание воспитанию молодого поколения. Развитие Казахстана – это дело народа, дело государства", – сказал глава государства.

В завершение встречи президент выразил благодарность представителям различных сфер, которые вносят весомый вклад в развитие области.

#Токаев #поручение #строительство #Актобе #театр #здание

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