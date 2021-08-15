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Токаев поручил обеспечить безопасность казахстанцев в Афганистане
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить безопасность казахстанцев в Афганистане. Об этом он сообщил в Twitter, передает Kazpravda.kz.

"Провел совещание с руководителями силовых органов по ситуации в Афганистане. Поручил принять меры для обеспечения безопасности наших граждан и дипломатов, находящихся в ИРА. Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане и внимательно следит за развитием событий. Администрации Президента и Министерству иностранных дел поручена координация деятельности государственных ведомств по вопросам, касающимся Афганистана. Посольство РК продолжает функционировать в Кабуле в ограниченном составе. Принимаются меры по обеспечению безопасности персонала", - написал Глава государства.

По информации СМИ, боевики движения «Талибан» начали наступление на Кабул. Это столица страны и последний крупный населенный пункт, который контролируют силы правительства.

«Талибан» выпустил заявление, где говорится, что бойцам приказано оставаться на въездах в столицу, чтобы не подвергать риску гражданское население. Талибы возложили ответственность за безопасность города на правительство, заявив, что пока продолжают переговоры о мирной передаче власти. Они также призвали афганцев не покидать страну, настаивая, что людям из всех слоев общества найдется место в новом государстве. Однако из Кабула поступают сообщения о стрельбе, а на улицах можно увидеть боевиков с флагами «Талибана».

В Twitter администрации президента Афганистана появилось сообщение, призванное успокоить жителей.

«В Кабуле были отдельные случаи стрельбы, Кабул не подвергся нападению, силы безопасности и обороны страны работают вместе с международными партнерами для обеспечения безопасности города, ситуация под контролем», - заявили представители президента.

В ночь на воскресенье талибы без боя взяли Джелалабад, накануне почти без боя сдался Мазари-Шариф. Также сегодня утром стало известно, что талибы теперь контролируют все пограничные пункты в стране. Покинуть ее пока остается возможным только из аэропорта Кабула.

В настоящее время переговоры талибов в президентском дворце продолжаются.

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