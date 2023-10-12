Стратегический документ по развитию искусственного интеллекта примут в Казахстане

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства в ходе выступления на форуме Digital Bridge поручил создать все условия для развития искусственного интеллекта в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Глава государства констатировал, что искусственный интеллект – это уже не научная фантастика, а наступившая реальность.

«На наших глазах разворачивается новая эра. Технология искусственного интеллекта является такой же революционной, какими в свое время были электричество и Интернет.

Она способна кардинально поменять уклад жизни человека, автоматизировать многие рабочие процессы и создать значительную по своим масштабам экономическую ценность.

По оценкам экспертов, потенциальный вклад искусственного интеллекта в мировую экономику сопоставим с четвертью глобального ВВП.

Широкое применение данной технологии может стать важнейшим фактором поступательного развития Казахстана. Для этого нужно в кратчайшие сроки создать все условия для развития искусственного интеллекта», – поставил задачу Токаев.

Так, поручил он, предстоит принять стратегический документ, определяющий сферу применения, задачи и инструменты развития ИИ.

«Это передовая международная практика, такой шаг позволит нам задать устойчивый вектор технологического прогресса страны.

Считаю, что прежде всего мы должны сосредоточиться на внедрении технологий искусственного интеллекта в таких значимых для нашей экономики отраслях, как нефтегазовый сектор, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика.

Искусственный интеллект может в значительной мере оптимизировать процесс трансформации наших городов в полноценные smart city, благоприятные для проживания и работы», – сказал президент.

Большое значение также имеет широкое использование возможностей искусственного интеллекта при оказании государственных услуг. Здесь Казахстан уже добился серьезных результатов.

В частности, была запущена «Цифровая карта семьи», которая позволяет определять уровень социального благополучия граждан и проактивно оказывать им государственную поддержку.

«Аналогичный продукт следует внедрить и для бизнеса на базе холдинга «Байтерек», который по моему поручению уже начал масштабную цифровую трансформацию», – подытожил глава государства.

 

#Токаев #президент #технологии #ИИ

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