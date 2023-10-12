Токаев посетил выставку на международном технологическом форуме Digital Bridge

Президент, Технологии
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В зоне робототехники президент побеседовал с членами сборной Казахстана по робототехнике

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства посетил выставку, организованную в рамках международного технологического форума Digital Bridge. Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставочные зоны робототехники, Social Tech, Creative Economy, AI, FinTech, Industry 4.0, GovTech, Kaspi.kz, АРФР, Astana Hub, Freedom Bank, MyCar и другие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В зоне робототехники глава государства побеседовал с членами сборной Казахстана по робототехнике, являющимися чемпионами многих соревнований, и ознакомился с проектами Ustem Foundation, Alem School, MakerSpace.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил президенту о том, что отдельные банки второго уровня и другие компании обеспечивают гражданам доступ к госуслугам посредством своих платформ.

Главе государства были представлены проекты в сфере цифровизации здравоохранения, в том числе «Подтверждение услуги на приеме у врача посредством QR» (еДенсаулык на eGov mobile) министерства здравоохранения.

Президент также был проинформирован о проектах Astana Hub, реализации программы Google for Startups, Draper University, Tech Orda, Silkroad innovation hub, региональных IT-Hub-ов. АО «Национальные Информационные Технологии» презентовало проект AiGov – чат-бот по проведению консультаций и оказанию государственных услуг на основе искусственного интеллекта.

Затем Касым-Жомарт Токаев ознакомился с цифровыми решениями АО «НК «QazaqGaz» и проектом КМГ «Управления поездками» для обеспечения транспортной безопасности и прозрачного мониторинга работы транспорта и спецтехники.

Президент пожелал участникам выставки успехов в реализации цифровых проектов. Он подчеркнул, что цифровизация в стране направлена не только на совершенствование одной отрасли или сферы деятельности, но и на серьезные преобразования в экономике и общественной жизни в целом. 

#Токаев #цифровизация #выставка #технологии #форум #Digital Bridge

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