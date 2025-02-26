Токаев поздравил Эрдогана с днем рождения
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Глава государства провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского турецкого народа.
В ходе беседы главы государств, отметив высокую динамику развития казахско-турецкого расширенного стратегического партнерства, обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений.
Президенты по случаю предстоящего наступления месяца Рамазан пожелали братским народам Казахстана и Турции благополучия и процветания.