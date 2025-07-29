Глава государства также упомянул значительные достижения Турции в оборонной и военно-технической сферах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Одной из тем переговоров стала совместная разработка IT-технологий. Глава государства остановился на достижениях нашей страны в этой сфере, подчеркнув, что открываются широкие возможности для укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией в сфере IT.

Касым-Жомарт Токаев рассказал, что приоритетное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. В первую очередь были рассмотрены вопросы развития контактов в сферах образования и науки.

– В настоящее время более 12 тысяч наших студентов обучаются в Турции, а 300 турецких студентов – в высших учебных заведениях Казахстана. Выражаю благодарность Президенту и Правительству Турции за оказанную поддержку. В Туркестанской области уже много лет успешно функционирует Международный казахско-турецкий университет имени Ахмеда Ясави. В Южно-Казахстанском педагогическом университете будет открыт филиал одного из ведущих учебных заведений Турции – университета Гази. Кроме того, начаты работы по открытию двух школ Фонда «Маариф», что станет поистине значимым событием. В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом году, ведется подготовка к учреждению филиала Высшего учебного заведения «Медиполь Стамбул» на базе Медицинского университета Астана.

Как рассказал Глава государства, достигнуты договоренности о подготовке и повышении квалификации казахстанских медицинских работников в ведущих клиниках Турции. Помимо этого Касым-Жомарт Токаев подчеркнул заинтересованность Казахстана в продолжении перспективных начинаний и дальнейшем укреплении связей в сферах образования, туризма и медицины.