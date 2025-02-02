Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем печати

Президент
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Президент выразил уверенность, что отечественные периодические издания будут и впредь вносить большой вклад в реализацию созидательных инициатив, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев по случаю Национального дня печати.

«Уважаемые работники печатных СМИ! Поздравляю вас с Национальным днем печати! Этот праздник – символ глубокого уважения сотрудникам печатных изданий, чей самоотверженный труд способствует прогрессу страны и развитию государственности», - говорится в поздравительном адресе.

Отечественная пресса, отметил Президент, «неизменно выступает голосом народа и оплотом нашей духовности».

«Мы гордимся ее богатой историей и просветительскими традициями. Газеты и журналы играют особую роль в укреплении национального самосознания. Во многом именно на страницах печатных медиа представители интеллигенции высказываются по вопросам, волнующим общество.

В разное время выходившие в стране печатные издания всегда беззаветно служили интересам нации. Сегодня наши профессиональные журналисты достойно продолжают этот славный путь, распространяя достоверную информацию и активно участвуя в утверждении общенациональных ценностей», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он выразил уверенность, что отечественные периодические издания будут и впредь вносить большой вклад в реализацию созидательных инициатив, формирование нового качества нации и укрепление единства народа.

#Касым-Жомарт Токаев #поздравление #Национальный день печати

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