Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что служение государству – это почетная и ответственная миссия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

«В первую очередь, хочу поздравить всех полицейских и государственных служащих Казахстана с профессиональными праздниками. Служение государству – это почетная и ответственная миссия.Вы вносите важный вклад в обеспечение Закона и Порядка, защиту прав и интересов граждан. Сегодня, в условиях нарастающей глобальной неопределенности, укрепление общественной безопасности и неукоснительное соблюдение законности обретает особое значение. Поэтому мы впервые проводим совместную коллегию правоохранительных органов. Требуется консолидация усилий всех профильных структур. Строгое соблюдение принципа «Закон и Порядок» зависит также от активного содействия представителей общественности», - сказал он на расширенной коллегии правоохранительных органов.

Президент отметил, что участие в заседании принимают руководители центральных и местных исполнительных органов, депутаты, эксперты и общественные активисты. Важную роль в трансформации силовых структур предстоит сыграть новому поколению сотрудников, поэтому сегодня в этом зале присутствуют курсанты ведомственных академий.

«Для успешного противодействия транснациональным криминальным группам важно наращивать международное сотрудничество.Сегодня здесь присутствуют иностранные полицейские атташе. Выражаю вам искреннюю признательность за эффективное международное сотрудничество в правоохранительной сфере», - сказал Токаев.

Глава государства, подчеркнул, что в последние годы наша страна последовательно реализует масштабные реформы во всех значимых областях: институциональные преобразования осуществляются в политической и экономической системах. Важнейшим приоритетом нашего стратегического курса является формирование высокой правовой культуры и идеологии ответственного гражданства в обществе. Большое внимание мы уделяем совершенствованию правоохранительной системы и обеспечению Закона и Порядка во всех сферах.

В этих направлениях достигнуты существенные результаты.С 2019 года количество уголовных правонарушений сократилось почти в два раза. В частности, факты разбоя, грабежей, краж и хулиганства уменьшились в четыре раза, а число убийств – на 30%. На наших улицах стало значительно спокойнее и безопаснее – преступность в общественных местах сократилась на 80%.