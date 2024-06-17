Токаев поздравил Рыбакину с Днем рождения

Спортсменке исполнилось сегодня 25 лет

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо в честь Дня рождения лидера женской национальной сборной Елены Рыбакиной, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана

«Своими блестящими победами на Уимблдоне, других престижных международных соревнованиях, Вы вписали яркие страницы в летопись казахстанского тенниса. Уверен, Вы и впредь будете радовать поклонников зрелищной игрой и новыми победами, вносить вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта. Жалаю Вам крепкого здоровья и благополучия», - говорится в тексте телеграммы.

Как отметили в ФТК, Елена с начала года наколотила 181 эйс в 26 матчах.

Согласно обновленным рейтингам WTA и ATP, в женской части Елена Рыбакина занимает 4-е место, Юлия Путинцева 52-я (+16), Анна Данилина 51-я (-7) в парном разряде, Жибек Куламбаева 143-я (-4).

У мужчин Александр Бублик 18-й, Александр Шевченко 56-й (+2), Михаил Кукушкин 139-й, Денис Евсеев 182-й (+2), Бейбит Жукаев 201-й (-10), Дмитрий Попко 240-й (+10), Тимофей Скатов 277-й (-4), Александр Недовесов 44-й в парном разряде.