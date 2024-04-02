Рыбакина лидирует по количеству эйсов в сезоне
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Вышли обновленные рейтинги WTA и ATP, передает Kazpravda.kz
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина с начала года наколотила 181 эйс в 26 матчах, сообщает ФТК.
Между тем вышли обновленные рейтинги WTA и ATP.
В женской части Елена Рыбакина занимает 4-е место, Юлия Путинцева 52-я (+16), Анна Данилина 51-я (-7) в парном разряде, Жибек Куламбаева 143-я (-4).
У мужчин Александр Бублик 18-й, Александр Шевченко 56-й (+2), Михаил Кукушкин 139-й, Денис Евсеев 182-й (+2), Бейбит Жукаев 201-й (-10), Дмитрий Попко 240-й (+10), Тимофей Скатов 277-й (-4), Александр Недовесов 44-й в парном разряде.