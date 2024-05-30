Токаев принял Бактыкожу Измухамбетова

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Бактыкожа Измухамбетов проинформировал о деятельности республиканского общественного объединения «Организация ветеранов». В настоящее время организация реализует 2 проекта. В частности, благодаря инициативе «Дәнекер» за последние 4 года удалось примирить, не доводя дело до суда, стороны в 4563 спорах из 6896.

В Атырауской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях осуществляется проект «Іскерлік және жанашырлық», направленный на поддержку нуждающихся в социальной поддержке граждан.

Он рассказал об активном участии старшего поколения в реализации закона «Об общественном контроле». Во время борьбы с паводками ветераны проводили широкую разъяснительную работу, призывая граждан к спокойствию.

Депутат также представил предложения по вопросам развития нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства, религиозной ситуации, а также стабилизации цен на продукты питания в регионах.