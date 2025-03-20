Токаев принял члена Палаты представителей Конгресса США

США,Президент
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Касым-Жомарт Токаев поговорил в Акорде с Кэрол Миллер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства подчеркнул, что данная встреча имеет важное значение для придания нового импульса сотрудничеству между двумя государствами. По его словам, с первых дней независимости Казахстана США являются надежным партнером нашей страны.

Президент Казахстана отметил совместные достижения в таких ключевых сферах, как региональная и международная безопасность, ядерное нераспространение, а также торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Он подчеркнул, что товарооборот между государствами демонстрирует устойчивый рост и уже превысил отметку в 4 миллиарда долларов.

В свою очередь конгрессвумен поблагодарила президента за теплый прием и подчеркнула заинтересованность США в продолжении плодотворного диалога.

В ходе беседы были обсуждены приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации энергетических и инфраструктурных проектов, развитию цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также расширению транспортно-логистических связей между государствами.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

#Токаев #США #конгресс #Кэрол Миллер

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