Токаев принял генсека ОДКБ

Глава государства принял генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На встрече были обсуждены вопросы реализации ключевых задач организации в период председательства Казахстана.

Глава государства отметил, что ОДКБ важно сосредоточиться на уставных направлениях работы, которые являются наиболее актуальными и востребованными для всех государств-членов. Особое внимание, по его мнению, следует уделить противодействию таким вызовам и угрозам, как терроризм, незаконный оборот наркотиков и оружия, преступления в информационной сфере.

Президент подчеркнул важность налаживания конструктивного сотрудничества с другими международными структурами в целях укрепления региональной безопасности.

Имангали Тасмагамбетов проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе исполнения принятого по инициативе Казахстана Плана мероприятий по реализации решений ноябрьской сессии Совета коллективного безопасности ОДКБ.

Также были рассмотрены вопросы подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности и предстоящим учениям ОДКБ, которые пройдут на территории нашей страны.

