Токаев принял главу Европейской комиссии по эффективности правосудия

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства принял президента Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Франческо Депаскуале, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На полях IX Съезда судей Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Франческо Депаскуале ключевые аспекты реформирования судебной системы.

Глава государства отметил важную роль Организации в повышении стандартов правосудия на международной арене. По его словам, Казахстан придает особое значение внедрению передового опыта правоохранительных механизмов в национальную судебную систему.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, наша страна твердо встала на путь построения правового и демократического государства. В данном контексте реформа судебной системы и обеспечение верховенства закона играют крайне важную роль.

Со своей стороны Франческо Депаскуале положительно оценил проводимые в Казахстане правовые реформы и выразил готовность к сотрудничеству в вопросах обеспечения прав человека и повышения эффективности системы правосудия.

#президент #Акорда #правосудие

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