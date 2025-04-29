Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Рустама Карагойшина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства был ознакомлен с итогами работы холдинга за минувший год и планами по реализации стратегических направлений деятельности на текущий год.

-В 2024 году объём поддержки, оказанной холдингом, составил порядка 6 трлн тенге. Из них 4,1 трлн тенге направили на поддержку крупного, среднего и малого бизнеса, ещё 1,9 трлн тенге – на жилищно-строительный сектор;

-активы холдинга достигли 14,1 трлн тенге;

-инвестиционный и кредитный портфели увеличены до 10,3 трлн тенге, чистая прибыль составила 416 млрд тенге (средства планируют направить на реализацию программ поддержки в рамках группы компаний НУХ);

-холдинг запустил два гарантийных фонда на базе АО «ФРП Даму».

Первый из них ориентирован на поддержку малого и среднего бизнеса. Второй – на финансирование крупных проектов стоимостью свыше 7 млрд тенге.

Президенту также сообщили о запуске инициатив по привлечению прямых иностранных инвестиций, включая совместные фонды с зарубежными партнёрами в аграрной, обрабатывающей и горно-металлургической отраслях. Эти фонды формируют в юрисдикции Международного финансового центра «Астана».

Касым-Жомарт Токаев отметил важность реализации представленных инициатив для устойчивого экономического роста страны. Он поручил холдингу совместно с банками второго уровня обеспечить финансирование реального сектора экономики, проработать вопрос по привлечению средств на реализацию Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Глава государства особо подчеркнул необходимость эффективного исполнения намеченных планов.