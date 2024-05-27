Токаев дал ряд поручений по привлечению крупных инвесторов в геологоразведку

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Асхат Хасенов отчитался об итогах операционной и финансовой деятельности компании за первый квартал 2024 года: по большинству ключевых показателей «КазМунайГаз» достиг роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Он доложил о ходе реализации крупных инвестиционных проектов, в числе которых строительство гибридной электростанции в Жанаозене и завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в Атырауской области, развитие нефтехимического кластера, разработка месторождений Каламкас-море, Хазар и Ауэзов в Каспийском море.

Асхат Хасенов сообщил также о запущенных в 2023 году газовых месторождениях, о геологоразведочной работе для восполнения запасов и поддержания уровня добычи нефти. В частности, «КазМунайГаз» намерен провести глубокое бурение на 5 500 метров на участке Тургай палеозой в Кызылординской области и бурение скважины на участке Абай в Каспийском море;

рассказал о реализации социальных проектов и об участии компании в противопаводковых мероприятиях.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по привлечению крупных инвесторов в геологоравездку и нефтегазохимическую отрасль, а также обратил особое внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы казахстанских нефтеперерабатывающих заводов.