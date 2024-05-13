Токаев принял министра Аиду Балаеву

Глава министерства культуры и информации отчиталась об итогах работы ведомства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Аида Балаева рассказала главе государства о перспективных подходах к дальнейшей деятельности министерства; проинформировала о мерах, принимаемых в сферах информации, культуры, креативных индустрий, гражданского общества, религии и межэтнических отношений, молодежи и семейно-демографической политики.

Также она озвучила планы ведомства, касающиеся развития курируемых сфер.



По итогам встречи президент поставил перед министерством ряд конкретных задач по развитию инфраструктуры культурных и исторических объектов, поддержке творчества, популяризации культуры Казахстана за рубежом.



Кроме того, Аиде Балаевой было поручено активизировать работу по институциональной поддержке и ускоренному развитию креативных индустрий.

