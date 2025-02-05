Токаев принял главу ЦИК

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент был проинформирован о мероприятиях, проводимых избирательными органами страны в рамках Всемирного дня выборов, итогах электоральных кампаний 2024 года, текущих и перспективных направлениях деятельности ЦИК.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву были представлены предложения по расширению международного сотрудничества в электоральной сфере.

#ЦИК #Токаев

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