Токаев принял главу ЦИК

Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент был проинформирован о мероприятиях, проводимых избирательными органами страны в рамках Всемирного дня выборов, итогах электоральных кампаний 2024 года, текущих и перспективных направлениях деятельности ЦИК.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву были представлены предложения по расширению международного сотрудничества в электоральной сфере.