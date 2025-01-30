Токаев принял Мишустина в Акорде

Россия,Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Особое внимание было уделено дальнейшей реализации совместных проектов

Фото: пресс-служба президента РК

В резиденции Акорда состоялась встреча главы государства с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, находящимся в Казахстане для участия в работе Евразийского межправительственного совета и цифрового форума Digital Almaty 2025, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития казахско-российского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, в том числе по линии Евразийского экономического союза.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Михаила Мишустина в укрепление уз дружбы и добрососедства между странами и отметил значимость реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Астану 27 ноября прошлого года.

«Отношения между нашими странами находятся на подъеме и охватывают практически все сферы сотрудничества. Мы рассматриваем Ваш визит в Астану как важный этап реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей. В ходе визита Владимира Владимировича Путина в Казахстан успешно прошел региональный форум в Уфе. В этом году мы запланировали провести очередной форум теперь уже в Уральске, на территории Казахстана. Я думаю, что этот формат сотрудничества, безусловно, приносит полезные результаты», – подчеркнул президент.

В свою очередь Михаил Мишустин заявил о готовности продолжать практическую реализацию задач, поставленных главами двух государств.

«Хотел бы, пользуясь возможностью, передать наилучшие слова пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина. Действительно, он был здесь с историческим государственным визитом в ноябре прошлого года. И Вы, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, приезжали в декабре в Россию, в Санкт-Петербург. Форум регионов для нас очень важен. Регионы России напрямую взаимодействуют со многими областями Казахстана. Это, как Вы сказали, очень важный формат, и мы будем продолжать всячески содействовать росту его эффективности. Казахстан – ближайший сосед и союзник Российской Федерации. Наши отношения построены на принципах дружбы и взаимного уважения», – отметил председатель правительства России.

Михаил Мишустин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о результатах переговоров правительственных делегаций Казахстана и России, отметив, что достигнутые договоренности по всему спектру двусторонней повестки послужат укреплению взаимовыгодного сотрудничества.    

В ходе встречи особое внимание было уделено дальнейшей реализации совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях. Также обсуждались актуальные вопросы научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Глава государства сообщил, что принял приглашение президента России посетить мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы.

#переговоры #Токаев #Акорда #Мишустин

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