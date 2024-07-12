Токаев принял посла ОАЭ

Политика, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства принял посла ОАЭ в Казахстане Мухаммеда Саида Мухаммеда аль-Арики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность за активное участие представительной делегации Объединенных Арабских Эмиратов в работе саммита ШОС в Астане.

Как отметил глава государства, Казахстан уделяет особое внимание развитию многопланового сотрудничества с ОАЭ.

Обсужден ход реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Была отмечена необходимость продолжения работы в рамках Совместной декларации о стратегических инвестиционных проектах между Казахстаном и ОАЭ.

Кроме того, на встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества в энергетической и транспортно-логистической отраслях, а также в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта.

#Токаев #посол #ОАЭ

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