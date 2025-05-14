Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»

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Глава государства был проинформирован о том, что за 2024 год чистая прибыль группы «Самрук-Қазына» выросла на 39%, операционная прибыль – на 9%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Нурлан Жакупов доложил, что в 2024 году были завершены 4 крупных инфраструктурных проекта: восстановлен энергоблок №1 Экибастузской ГРЭС-1, запущен транспортно-логистический терминал в Сиане, закончено строительство газовой инфраструктуры для Алматинского энергокомплекса, введен в эксплуатацию пятый компрессор обратной закачки газа на месторождении Карачаганак.

Как сообщил Нурлан Жакупов, в мае 2025 года был запущен проект расширения производства битума. До конца года предстоит завершить еще 7 крупных инвестиционных проектов, включая запуск опреснительного завода в поселке Кендерли, обводной железнодорожной линии в обход Алматы, контейнерного хаба на базе порта Актау, магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал и завода по производству компонентов ветрогенераторов в Жамбылской области. С опережением на год планируется достроить вторые пути на участке Достык – Мойынты.

Завершены сделки по продаже авиакомпании АО Qazaq Air и мобильного оператора ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (Теле2) стратегическим инвесторам, что способствует усилению конкуренции на рынке и привлечению инвестиций в ключевые секторы экономики Казахстана.

Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о ходе реализации национального проекта «Комфортная школа». На текущий момент завершено строительство 106 школ, до конца года планируется построить еще 102 школы.

Глава государства поставил ряд задач по основным направлениям деятельности АО «Самрук-Қазына» и поручил продолжить работу над повышением эффективности и увеличением стоимости активов группы, а также по своевременной и качественной реализации инвестиционных проектов. Кроме того, Президент подчеркнул важность налаживания долгосрочного инвестиционного сотрудничества с крупнейшими мировыми фондами из Азии, Европы и США.

#президент #Акорда

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