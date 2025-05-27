Токаев принял председателя совета директоров CITIC Group

Китай,Президент
26
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Он высоко оценил деятельность CITIC Group в качестве надежного инвестиционного партнера Казахстана

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем совета директоров CITIC Group Си Гохуа, прибывшим в Казахстан для участия в Международном форуме Астана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы укрепления партнерства в таких ключевых отраслях, как энергетика, нефтехимическая промышленность, автодорожное строительство, минеральный сектор, сельское хозяйство и других сферах.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность CITIC Group за эффективную реализацию проекта модернизации Актауского битумного завода, который был завершен досрочно – в апреле текущего года.

В свою очередь Си Гохуа рассказал о заинтересованности корпорации в совместной реализации проектов по модернизации НПЗ, строительству нефтепроводов, реконструкции автомобильной дороги Центр – Запад и глубокой переработке зерна.

Глава государства подчеркнул важность продолжения активной работы по укреплению деловых связей между Казахстаном и Китаем.

 

#Токаев #сотрудничество #CITIC GROUP #Си Гохуа

Популярное

Все
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
Музей космонавтики откроют в Байконыре
Ферма, где роботы доят коров
Сюрпризы от «Окжетпеса», «Жетысу» и «Улытау»
Гармония музыки и танца
«Умный дом» и все, кто в нем
Когда работа начинается с заботы
Как не остаться в долгу
У каждого должна быть крыша над головой
Открытое окно – зона риска
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
Управление беспилотниками – настоящее искусство
Подготовили пляжи и спасателей
Испытание броней и огнем
Навели порядок в древнем Сауране
Клянусь защищать Отчизну!
Зарядка с чемпионами прошла в Алматы
Развивая медицинский кластер
Сердце села – в семье
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Тайны городского парка
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Новые правила регистрации мобильных телефонов
Истоки тюркской письменности
В Атырауской области почти вдвое увеличены посевные площади
Похолодание прогнозируют в Казахстане
Казахстанцы могут проверить статус верификации своих телефонов по IMEI
ЕАЭС продлил сроки регистрации лекарств по нацправилам
Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Мажилисмен обеспокоился подорожанием автостраховки на 200 процентов
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Новый сервис запустили в мобильном приложении «ЦОН»
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Будет ли в столице новый сквер?

Читайте также

Казахстан укрепляет позиции на китайском туристском рынке
Мощный взрыв произошел на химзаводе в Китае
Токаев провел первое заседание Совета центробанков стран ОТГ
Токаев принял нового акима Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]