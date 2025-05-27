Он высоко оценил деятельность CITIC Group в качестве надежного инвестиционного партнера Казахстана

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем совета директоров CITIC Group Си Гохуа, прибывшим в Казахстан для участия в Международном форуме Астана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы укрепления партнерства в таких ключевых отраслях, как энергетика, нефтехимическая промышленность, автодорожное строительство, минеральный сектор, сельское хозяйство и других сферах.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность CITIC Group за эффективную реализацию проекта модернизации Актауского битумного завода, который был завершен досрочно – в апреле текущего года.

В свою очередь Си Гохуа рассказал о заинтересованности корпорации в совместной реализации проектов по модернизации НПЗ, строительству нефтепроводов, реконструкции автомобильной дороги Центр – Запад и глубокой переработке зерна.

Глава государства подчеркнул важность продолжения активной работы по укреплению деловых связей между Казахстаном и Китаем.